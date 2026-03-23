واشنطن بوست: مصدّرو الغاز الأمريكيين أبرز المستفيدين من حرب إيران

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مصدّري الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة برزوا كأحد أبرز المستفيدين من تداعيات الحرب مع إيران، في وقت تسارع فيه حكومات آسيوية للبحث عن بدائل لإمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة، في تقرير اليوم "الاثنين"، إلى أن تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الضربات الإيرانية على منشآت الغاز في الخليج ردا على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، أدى إلى ارتفاع الطلب في آسيا على واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو ما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستغلاله لتعزيز صادرات الطاقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاضطرابات في أسواق الطاقة زادت القلق العالمي، حيث تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية، مع انخفاض مؤشر "نيكاي" الياباني بنسبة 3.5 بالمئة، ومؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 6.5 بالمئة.

وقالت: إنه "رغم أن دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان سعت سابقا لتقليل اعتمادها على غاز الشرق الأوسط، فإن ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي وبُعد مسافة نقله شكّلا عائقا، قبل أن يتغير الوضع مع ضغوط تجارية أمريكية وتسارع الأزمة الحالية".

وأوضحت الصحيفة أن محدودية القدرة التصديرية الأمريكية على المدى القريب أدت إلى ارتفاع أسعار الشحنات، ما عزز أرباح شركات، مثل (تشينير إنرجي) و(فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال)، كما زاد اهتمام المستثمرين بمشروعات جديدة، مثل مشروع الغاز في ألاسكا.

وأضافت أن الصين تمكنت من تخفيف صدمة الإمدادات عبر زيادة الإنتاج المحلي والواردات من روسيا، بينما تواجه دول أخرى صعوبات أكبر، خاصة تايوان التي تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات، بما في ذلك لقطاع أشباه الموصلات الحيوي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الغاز الأمريكي يحتاج وقتا أطول للوصول إلى آسيا، لكنه يوفر ميزة المرور عبر طرق المحيط الهادئ بعيدا عن المخاطر في مضيق هرمز وبحر الصين الجنوبي.