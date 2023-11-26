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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: تركيزنا الآن على كيفية إنهاء الحرب في غزة وضمان عدم تكرارها

قطر: تركيزنا الآن
قطر: تركيزنا الآن هو على كيفية إنهاء الحرب في غزة

قال رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، إن غزة والضفة الغربية جب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد الرحمن بن جاسم، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، إن “تركيزنا الآن هو على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها”.

وأوضح أن “الطريقة الوحيدة لعدم تكرار الحرب هي تزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة”.

وكان عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قال حول تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل، إن الأمور تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح.

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وقال عبد الرحمن بن جاسم، لشبكة “سي بي إس” الأمريكية: “عملنا بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية”.

غزة الضفة الغربية قطر

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