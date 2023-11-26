جو بايدن يكرر دعوته إلى حل الدولتين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، دعمه القوي لحل الدولتين كخطوة محورية نحو ضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

شدد الرئيس بايدن، في مؤتمر صحفي، على الالتزام بتحقيق المساواة والحرية والكرامة للناس على جانبي الصراع.

قال بايدن: إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، للتأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يعيشون على قدم المساواة من الحرية والكرامة. ولن نتخلى عن العمل لتحقيق هذا الهدف.

واصفًا النهج الحالي بأنه "يومًا بيوم"، أقر الرئيس بايدن بالتحديات والشكوك لكنه سلط الضوء على النتائج الإيجابية التي شهدتها ابتسامات ودموع العائلات التي تم لم شملها من خلال عمليات إطلاق سراح الرهائن المستمرة.

أشار على وجه التحديد إلى إطلاق سراح أكثر من 20 طفلاً، تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، عانوا من محنة مروعة. وقال الرئيس بايدن: "لقد تحملوا محنة رهيبة. ويمكنهم الآن بدء رحلة طويلة".

أكد الرئيس استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين الأبرياء المحتاجين الذين لا ينتمون إلى حماس.

وأضاف: لقد عملنا بشكل عاجل للاستفادة من فترة التوقف لزيادة المساعدات إلى غزة... نقوم بإرسال ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم، محملة بالغذاء والماء والأدوية والوقود وغاز الطهي.

هناك حاجة إلى المزيد، كما أوضح الرئيس بايدن أن "هذا الاتفاق يحقق نتائج منقذة للحياة. فالمساعدات المطلوبة بشدة تدخل، والرهائن يخرجون. وقد تم تصميم هذه الصفقة بحيث يمكن تمديدها لمواصلة البناء على هذه النتائج.

وفي معرض تعبيره عن هدفه المتمثل في تمديد وقف الأعمال العدائية إلى ما بعد الإطار الزمني المباشر، أكد الرئيس بايدن على أهمية رؤية المزيد من الرهائن المحررين وتقديم إغاثة إنسانية إضافية للمحتاجين في غزة.

اختتم الرئيس بايدن كلامه قائلاً: "هذا هو هدفي، وهذا هو هدفنا، أن نستمر في هذا التوقف إلى ما بعد الغد حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية المزيد من الرهائن يخرجون ويضخون المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.