حبس المتهم بسرقة مصفف الشعر الشهير هيثم دهب 3 سنوات

قضت محكمة الجنح، بحبس المتهم بسرقة مصفف الشعر الشهير هيثم دهب والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه 3 سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة، عن مفاجأة في واقعة سرقة مصفف الشعر هيثم دهب والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 الف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم يدعى محمد ص.، يعمل في أحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب، وأثناء ذلك وثق المجني عليه في المتهم واطلعه على بطاقة الائتمان الخاصة به.

أشارت التحقيقات، أن مصفف الشعر الشهير هيثم دهب، في أحد الأيام طلب من المتهم سحب مبلغ معين من بطاقة الائتمان وبعدها أعاد البطاقة إلى صاحب العمل"المجني عليه" مرة أخرى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استطاع معرفة الرقم السري بهذه الطريقة ومع مرور الوقت استغل المتهم غياب هيثم دهب، وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان دون علمه.

محمود السمري محامي مصفف الشعر الشهير هيثم دهب

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة في واقعة سرقة مصفف الشعر هيثم دهب، أنه بالاستعلام من البنك عن قيمة المبالغ المالية المسحوبة من بطاقة الائتمان وصلت ما يقرب من 460 الف جنيه.

أوضحت التحقيقات، أنه تم الاستعلام عن طريق المصرف البنكي الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة بمصفف الشعر الشهير هيثم دهب تبين أن البنك لا يرسل تفاصيل المعاملة لرسائل السحب الخاصة ببطاقة الائتمان لأقل سحب مبلغ 1000جنيه.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل ذلك بعدم ارسال البنك معاملات السحب لأقل من 1000 جنيه وبدء في تنفيذ مخطط جريمته بسرقة مصفف الشعر هيثم دهب عن طريق سحب مبالغ مالية أقل من 1000 جنيه في المعاملة الواحدة.

أشارت التحقيقات، أن المتهم نفذ ما يقرب من 465 معاملة خلال فترة الاستيلاء على بطاقة الائتمان، بما يعادل سحب 1000 جنيه في المعاملة الواحدة بإجمالي مبلغ 460 الف جنيه خلال فترة الاستيلاء على بطاقة الائتمان.

كشف تقرير البنك المصرفي الخاص بالتعامل مع المجني عليه هيثم دهب مصفف الشعر، أن المتهم سحب 5 عمليات متتالية بإجمالي ما يقرب من 4500، أي بما يعادل سحب 900 جنيه في كل عملية.

أشارت التحقيقات، أن المجني عليه هيثم دهب مصفف الشعر الشهير علم بالاستيلاء على المبالغ المالية عن طريق الصدفة أثناء مكالمة هاتفية من أحد العاملين في البنك بسحب مبلغ مالي قدرة 460 الف جنيه خلال فترة زمنية من الوقت.

كانت أمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد فروع مصفف الشعر هيثم دهب مع سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات واقعة سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بأحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب وسحب منها مبالغ بقيمة 460 الف جنيه منها.

هيثم دهب

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مع المجنى عليه في إحدى محال تصفيف الشعر، وتبين أنه سرق بطاقة الأتمان الخاصة بأحد أفرع المجني عليه، واستولى على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه، على مدار شهرين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجنى عليه هيثم أحمد الشهير بـ"هيثم دهب" صاحب سلسلة هيثم دهب يفيد بتعرضه للسرقة وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الأفرع المملوكة له، واتهم أحد العاملين معه بالوقوف وراء الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها.