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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب إسرائيلي: نرغب في رؤية مصير السنوار كصدام حسين والقذافي

السنوار
السنوار

قال برلماني إسرائيلي، اليوم الأحد، إن تل أبيب بحاجة إلى أن ترى يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، مثل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن داني دانون، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى ممارسة المزيد من القوة على أكثر من جبهة خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وأوضح داني دانون، المندوب السابق لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن ممارسة المزيد من الضغوط على حماس ستدفع يحيى السنوار إلى الخروج من "القبو" وبعدها يمكن للجيش الإسرائيلي قتله في حفرته تلك، كما جرى من قبل مع القذافي وصدام حسين، على حد زعمه.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس الحكومة الإسرائيلية المصغرة للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، اليوم الأحد، إن قواته العسكرية مستمرة في الحرب على غزة.

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