وصول الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بوصول الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر ضمن صفقة التبادل.

وكانت سلطة السجون الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة القصيرة مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن جميع المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية من القُصَّر.

وأضاف الأنصاري، إنه سيتم الإفراج عن 39 فلسطينيا اليوم، مقابل 13 محتجزا إسرائيليا و(مواطن روسي و3 تايلنديين) خارج إطار الاتفاق، معربا عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة؛ إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن يفرج عنهم.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق، تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.