حماس تعلن عن موقفها من جهود تمديد الهدنة في عزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، أنها تسعى إلي تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن مصدر مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة بين يومين و4 أيام.

كانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت أنها سلمت الرهائن الذين أطلق سراحهم مساء اليوم في مدينة غزة باستخدام سيارات الجيب العسكرية، في استعراض للقوة في المدينة التي تدعي إسرائيل أن حركة حماس فقدت السيطرة عليها.

وقالت كتائب القسام، إن الطريقة التي تم بها تسليم الرهائن "تأتي بعد نشر صور دعائية لنتنياهو وهو يدخل مشارف شمال غزة لتوجيه رسالة سيطرة.. وهذا كان رد كتائب القسام".