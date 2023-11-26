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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: الهدنة في غزة جاءت بتصدٍّ مصريّ بارز

صدى البلد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الفترة الماضية شهدت نهرا مفتوحا من الدماء الفلسطينية، وصمود فلسطيني كبير، وتصاعدت الأحداث إلى حد بعيد للغاية، ما بين الضحايا والشهداء الفلسطينيين، والذي اقترب من 14 ألفا من الأطفال والنساء، والقصف طال 45% من سكن ومنشآت غزة.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، أن الهدنة جاءت بتصد مصري بدورها البارز، والذي كان الأهم والأبرز على النطاق العالمي؛ في محاولة وقف ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني، ويأتي بعد ذلك الأدوار العربية والذين قدموا ما يستطيعون تقديمه في هذه الأزمة.

تصاعداً في المشهد

وأشارت إلى أن هناك تصاعداً في المشهد، فهيئة الاستعلامات تصدر العديد من المخرجات أو التفاصيل، من ضمنها ما أشارت إليه بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، والتأكيدات بأن هذه الهدنة تسير دون عوائق، وهذا يرجع إلى الجهود المصرية المكثفة مع الأشقاء في قطر.

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