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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كتف وكتف.. شاهيناز تثير الجدل بإطلالة غريبة

صدى البلد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور .
 

وأثارت شاهيناز الجدل على السوشيال ميديا من خلال اختيارها جيب جينز علق عليها البعض من الجمهور بانها ستايل قديم ونسقت معها توب مشجر كتف وكتف.

 

وتتميز  شاهيناز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد شاهيناز  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

واليكم الصور..

IMG_3447
IMG_3447
IMG_3446
IMG_3446
الفنانة شاهيناز شاهيناز

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