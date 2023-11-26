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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن إطلاق نار على 3 فلسطينيين بولاية أمريكية

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن سلطات إنفاذ القانون تجمع المعلومات بشأن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وأوضح البيت الأبيض، أنه “تم إطلاع الرئيس بايدن على حالة ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار في ولاية فيرمونت”.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بحادث إطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية، أدى إلى إصابة ثلاثة طلبة فلسطينيين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: “ندين بأشد العبارات جريمة إطلاق النار البشعة التي تعرض لها هشام عورتاني وتحسين أحمد وكنان عبد الحميد، أثناء خروجهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، ما أدى إلى إصابتهم بجروح بين البليغة والمتوسطة".

وأضاف البيان: "تطالب الوزارة السلطات الأمريكية المختصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم واعتقاله والتحقيق معه ومحاسبته".

جريمتهم؟ لبس الكوفية.. إطلاق نار على 3 فلسطينيين في ولاية فيرمونت الأمريكية

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وتم إطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين في مدينة برلنجتونج، بولاية فيرمونت الأمريكية، حيث فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا في الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة WPTZ الإخبارية التابعة لشبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن الشبان الفلسطينيين الثلاثة طلاب في جامعة ييل وجامعات أمريكية أخرى.

وكتب زملط، عبر منصة “إكس”: "جريمتهم؟ لبس الكوفية الفلسطينية... أصيبوا بجروح خطيرة... يجب أن تتوقف جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين. الفلسطينيون في كل مكان بحاجة إلى الحماية”.

البيت الأبيض ولاية فيرمونت فلسطين بايدن

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