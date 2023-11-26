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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو لـ بايدن: سنواصل عملية غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة في قطاع غزة".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن "نتنياهو قال إنه "أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تل أبيب ستواصل عملية غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة".

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الرهائن"، مشيرا إلى أنهما "ناقشا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة".

وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، انفتاحها على تمديد الهدنة المعلنة في قطاع غزة مع إسرائيل إلى ما بعد فترة الأربعة أيام؛ سعيا لزيادة عدد المفرج عنهم.

وجاء في بيان حركة "حماس": "نسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.

بنيامين نتنياهو الهدنة قطاع غزة

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