المالية والري يدرسان بروتوكول تمويل مشروعات التحول لأنظمة الري الحديث

أكد أحمد كجوك، وزير المالية؛ أن هناك تنسيقا وتعاونًا وثيقًا مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة الري والموارد المائية.

وقال وزير المالية في لقاء جمعه مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ إن وزارته تدعم بقوة اجراءات التحول للاستدامة والترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الوزير أن ذلك التعاون من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على الحكومة والمواطن خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أن هذه الاجراءات تعزز ميكنة منظومة الموارد المائية وتحقيق الأداء الأمثل لها.

ركزت مناقشات وزارتي المالية والري والموارد المائية على موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة والمالية والبنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.

من جانبه أشار الدكتور هاني سويلم إلى حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.

وأوضح الدكتور سويلم، حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقا لقانون الموارد المائية والري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا بما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، الى جانب ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.