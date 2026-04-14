لأول مرة منذ بدء الحرب.. الصليب الأحمر يعلن إدخال شحنة مساعدات إلى إيران

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إدخال أول شحنة من المساعدات الإنسانية إلى إيران منذ اندلاع الحرب، في خطوة تعكس تحركًا عاجلًا للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمدنيين المتضررين من تداعيات النزاع.

وأوضح الصليب الأحمر، في بيان رسمي، أن الشحنة تشمل إمدادات طبية عاجلة ومواد إغاثية أساسية، تمهيدًا لتوسيع نطاق الدعم خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا.

وأكد أن العملية تمت وفق ترتيبات إنسانية دقيقة، وسط تحديات لوجستية وأمنية معقدة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني السكان من نقص في الخدمات الطبية والإمدادات الحيوية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على البنية التحتية الصحية.

وتشير تقديرات أولية إلى تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة، ما يفرض تسريع وتيرة التدخلات الإغاثية.



كما شددت اللجنة الدولية على التزامها بمبادئ الحياد والاستقلال، داعية جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة دفعات إضافية من المساعدات خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود دولية متواصلة لاحتواء التداعيات الإنسانية للحرب، والحد من تفاقم الأوضاع داخل إيران.