هجوم روسي موسع بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك هجوما روسيا موسعا بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف.

وكشفت السلطات الروسية، أن حريقا في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار جراء هجوم بمسيرة أوكرانية.



كما أفادت وكالة أنباء "يونيا" فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي سلسلة من ثمانية انفجارات متتالية هزت العاصمة الأوكرانية كييف.

وجاء في تقرير الوكالة: “ثمانية انفجارات متتالية في كييف”.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف، منذ وقت مبكر من ليلة أمس الاثنين.

كما وردت أنباء عن انفجارات مماثلة في دنيبروبيتروفسك ونيكولايف وخاركوف.

و في وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن كييف بحاجة ماسة إلى المساعدة العسكرية الأمريكية، محذرا من أن القيادة الأمريكية "ضرورية للغاية" رغم المساعدات المالية الأوروبية.