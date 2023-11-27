فوائد خارقة لتناول الجمبرى.. تعرف عليها

الجمبري القيم الغذائية الموجودة فيه تساعد في تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس، وقد يعزز ذلك محتوى الجمبري من معدن النحاس المهم لمنع تساقط الشعر، والذي يساعد في الحفاظ على سماكة الشعر وكثافته.

يعد الجمبري من الأكولات الغنية والصحية جدًا تعرف على أبرز فوائد الجمبري في ما يأتي وفقا لموقع هيلثى..

1. ينظم عمل الأنزيمات

الجمبري يعتبر مصدرًا غنيًا بالمعادن، مثل الزنك، والسيلينيوم، وهما من المعادن المهمة جدًا لتنشيط الانزيمات وتنظيم عملها لإتمام العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الجسم.

يساعد الزنك على تنشيط الإنزيمات الضرورية لإنتاج الطاقة، كما تعتمد بعض البروتينات في عملها على الزنك لتنظيم النشاط الجيني ودعم الجهاز المناعي.

2. يساعد في مقاومة السرطانات

يحوي الجمبري على السيلينيوم الذي يعد مضادًا قويًا للأكسدة، فهو يحمي الخلايا وأغشيتها من الجذور الحرة والتلف، كما ينشط السيلينيوم الأنزيمات المقاومة للسرطان وينشط عمليات الأيض في الجسم.

وتشير العديد من الدراسات إلى كون الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من السيلينيوم أقل عرضة من غيرهم لخطر الوفاة جراء الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان البروستاتا والرئة، والقولون والمستقيم.

ويعتقد أن السيلينيوم قد يحد من خطر الإصابة بالسرطان بطريقتين:

يدخل السيلينيوم في تركيب إنزيم بيروكسيديز الجلوتاثيون وهو أنزيم ذو خصائص مضادة للأكسدة التي يمكن أن تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

يعتقد أن السيلينيوم يساهم في منع نمو الورم عن طريق تعزيز جهاز المناعة، ويمنع تطور الأوعية الدموية المغذية للورم.

3. يفيد صحة الدورة الدموية وخلايا الدم

الجمبري يدعم تكوين الخلايا الحمراء في جسمك، فهو غني بفيتامين أ المهم لتطوير خلايا الدم الحمراء. كما ينشط الجينات المهمة لتطوير الخلايا الجذعية، ويساعد الخلايا الحمراء في الوصول إلى الحديد الذي تحتاجه لنقل الأكسجين.

ومن فوائد الجمبري أنه يعد مصدرًا مهمًا لفيتامين ب12 المهم لخلايا الدم الحمراء والأعصاب.

4. يساعد في فقدان الوزن

عادة ما ينصح أخصائيو التغذية بتناول الأغذية البروتينية قليلة الدهون، والتي تعمل على زيادة الاحساس بالشبع وبالتالي المساعدة في خسارة الوزن. ويعد الجمبري أحد هذه الأغذية الصحية التي ينصح بتناولها. اقرأ أيضاً: تعرف على فوائد أكل السمك

كما تبين أن نقص فيتامين د في الجسم قد يرتبط بزيادة الوزن والإصابة بالسمنة، لذا فينصح عادة بتناوله وتعويض أي نقص فيه، ويعد الجمبري أحد المصادر الغنية بفيتامين د.

أما السمة الثالثة التي قد تجعل الجمبري من ضمن أغذية تشجيع نزول الوزن، هي كونه غني بالزنك الذي يؤثر على مستويات هرمون اللبتين وعمله في تنظيم تخزين الدهون وحرقها، والتحكم بالشهية، والجمبري يعتبر مصدر غني بالزنك وبهذا فإنه يلعب دورًا فعال في مكافحة السمنة ويساعد على فقدان الوزن وخسارته.

أما السمة الرابعة والأخيرة في هذا المجال فهو كون الجمبري مصدرًا لليود، الذي يعد أحد أهم المعادن التي تدخل ضمن تنظيم عمل ونشاط الغدة الدرقية، التي تنظم عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم، وتؤدي إلى زيادة أو فقدان في الوزن.

5. يعزز صحة البشرة والشعر

يحتوي الجمبري على مضادات للأكسدة مميزة جدًا ورائعة في حماية البشرة وتعزيز صحة الجلد ووقايته من التجاعيد ومشاكل التقدم بالسن والشيخوخة، ومن أهم مضادات الأكسدة التي يحويها مادة الكاروتينات والأستازانتين

كما يعد الجمبري مصدر للأوميغا 3 والمعادن مهمة للحفاظ على صحة الخلايا وانقسامها وتجددها مثل الزنك.