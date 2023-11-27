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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": مصر تبهر العالم بنجاحها في التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

صدى البلد

 ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الشاعر صدق عندما تغنى بعظمة مصر وأمجادها، قائلًا: «وقف الخلق ينظرون جميعا.. كيف أبني قواعد المجد وحدي».


وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين بعنوان "مصر تبهر العالم"- أنه بالفعل، انبهر العالم كله بقوة مصر وحكمة رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تدخلت بثقلها المحوري في المنطقة والعالم لتنجح بالتنسيق مع الشقيقة قطر، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتضمن هدنة إنسانية لالتقاط الأنفاس، والبناء على هذه الخطوة لتهدئة الموقف ومحاصرة نيران الحرب التي تلتهم الأخضر واليابس، وتستنزف القدرات البشرية والاقتصادية، بل والبنية التحتية في صراع الكل فيه خاسر.


وقالت الصحيفة إن العالم انبهر بحكمة قائد مصر ودبلوماسيتها الهادئة المستندة إلى قوة وبسالة قواتها المسلحة والتحام الشعب مع الجيش والشرطة، وتماسك الجماهير في لحمة وطنية عميقة الجذور، الكل في اصطفاف خلف الرئيس الذي أدار الأزمة بحنكة واقتدار، محافظًا على الأمن القومي لبلاده ومستمرًا في استكمال المشاريع القومية، في مجالات الزراعة والصناعة والنقل وإقامة المدن الذكية وتوطين التكنولوجيا الحديثة المصحوبة بنهضة تعليمية ورعاية صحية على أعلى مستوى.


وأضافت الصحيفة إلى أن العالم انبهر بقدرة مصر على تغيير مواقف العديد من الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية بعد مناصرتها العمياء لسلطات الاحتلال في صراعها مع أصحاب الأرض المدافعين عن مقدساتهم وحقوقهم المسلوبة.


وتابعت الصحيفة أن مصر ما زالت تبهر العالم بجهودها الدبلوماسية وعلاقاتها السياسية وتفانيها في الاتصال بكافة الأطراف المعنية للبناء على ما تم التوصل إليه لتجميد الحرب اللاإنسانية التي أعلنتها إسرائيل على الفلسطينيين، والعودة إلى مائدة المفاوضات وحلحلة الأزمة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
 

 

مصر الجمهورية غزة فلسطين حماس

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