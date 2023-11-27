عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعتقال 109 أشخاص بأكبر ميناء فحم في العالم.. والسبب مفاجئ

اعتقال 109 شخص بأكبر
اعتقال 109 شخص بأكبر ميناء فحم في العالم والسبب مفاجئ!

بالسباحة أو قوارب الكاياك، ذهب المئات من النشطاء لحصار ممر الشحن في ميناء نيوكاسل في أستراليا، احتجاجًا على التقاعس عن العمل بشأن التغير المناخي زاعمين أن هذا التغير منع تصدير أكثر من نصف مليون طن من الفحم خارج البلاد.

وبعد حصارهم لأكبر ميناء للفحم في العالم لمدة يومين، تم اعتقال 109 شخص بسبب تخطيهم نقطة الاحتجاج التي وافقت عليه الشرطة حيث شارك ما يقدر بنحو 3000 شخص من جميع أنحاء أستراليا في حصار عطلة نهاية الأسبوع لمدة 30 ساعة لممر الشحن، وهو ما وافقت عليه الشرطة بحسب ما أورده موقع BBC الإخباري.

أكبر عصيان مدني

لكن العشرات من المتظاهرين ظلوا في الماء وتخطوا نقطة الاحتجاج، مما أدى إلى اعتقال 109 أشخاص، من بينهم خمسة قاصرين تم إطلاق سراحهم لاحقًا.

ووجهت اتهامات يوم الاثنين إلى 104 أشخاص بسبب رفضهم مغادرة قناة الميناء، وفقا لبيان صادر عن شرطة نيو ساوث ويلز.

ووصفت منظمة "رايزنغ تايد" - التي نظمت الحدث - بأنه "أكبر عمل من أعمال العصيان المدني من أجل المناخ في تاريخ أستراليا".

وجاء الاحتجاج قبل أيام فقط من انعقاد قمة COP28، القمة العالمية السنوية لتغير المناخ، والتي تبدأ في دبي يوم الخميس.

وتعرف أستراليا بأنها ثاني أكبر مصدر للفحم في العالم وتعتمد على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.

ميناء نيوكاسل استراليا التغير المناخي التقاعس عن العمل الفحم أكبر ميناء للفحم في العالم عصيان مدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

مغنية راب مغربية تعاني من مرض نفسي.. وهذا رد فعلها| تفاصيل

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

لوحة فرنسية تعود للقرن التاسع عشر تثير الجدل على TIKTOK.. ما الأمر؟

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

جزيرة فرنسية تعاني من نفاد مياه الشرب.. والسبب حذر منه العلماء كثيرًا

ترشيحاتنا

رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بالدم لصالح المرضى والمصابين.. صور

استشهاد 5 من قيادات منفذي طوفان الأقصى.. بيان عاجل من جيش الاحتلال

رقم كبير.. إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس

بعد 6 مرات.. قرار مهم ضد لص هواتف الجمالية

تصريحات صادمة من الدفاع المدني في غزة.. ونداء عاجل إلى الكوادر الطبية

البيئة تعيد إطلاق 60 طائر فلامنجو في ملاحة بورفؤاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ