اعتقال 109 أشخاص بأكبر ميناء فحم في العالم.. والسبب مفاجئ

بالسباحة أو قوارب الكاياك، ذهب المئات من النشطاء لحصار ممر الشحن في ميناء نيوكاسل في أستراليا، احتجاجًا على التقاعس عن العمل بشأن التغير المناخي زاعمين أن هذا التغير منع تصدير أكثر من نصف مليون طن من الفحم خارج البلاد.

وبعد حصارهم لأكبر ميناء للفحم في العالم لمدة يومين، تم اعتقال 109 شخص بسبب تخطيهم نقطة الاحتجاج التي وافقت عليه الشرطة حيث شارك ما يقدر بنحو 3000 شخص من جميع أنحاء أستراليا في حصار عطلة نهاية الأسبوع لمدة 30 ساعة لممر الشحن، وهو ما وافقت عليه الشرطة بحسب ما أورده موقع BBC الإخباري.

أكبر عصيان مدني

لكن العشرات من المتظاهرين ظلوا في الماء وتخطوا نقطة الاحتجاج، مما أدى إلى اعتقال 109 أشخاص، من بينهم خمسة قاصرين تم إطلاق سراحهم لاحقًا.

ووجهت اتهامات يوم الاثنين إلى 104 أشخاص بسبب رفضهم مغادرة قناة الميناء، وفقا لبيان صادر عن شرطة نيو ساوث ويلز.

ووصفت منظمة "رايزنغ تايد" - التي نظمت الحدث - بأنه "أكبر عمل من أعمال العصيان المدني من أجل المناخ في تاريخ أستراليا".

وجاء الاحتجاج قبل أيام فقط من انعقاد قمة COP28، القمة العالمية السنوية لتغير المناخ، والتي تبدأ في دبي يوم الخميس.

وتعرف أستراليا بأنها ثاني أكبر مصدر للفحم في العالم وتعتمد على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.