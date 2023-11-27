محمد صبحى: فارس بلا جواد أكثر أعمالى جهدًا

نشر الفنان محمد صبحى مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "فارس بلا جواد" عبر حسابه بتطبيق X.

وكتب الفنان محمد صبحى :" ‏صور من كواليس فارس بلا جواد ٢٠٠٢ أكثر أعمالي جهداً في تحضيره وتنفيذه".



وفاجأ الفنان محمد صبحي جمهوره برأيه بأنه ضد حملات مقاطعة المنتجات الغذائية المستوردة من أمريكا وإسرائيل.

وقال محمد صبحى فى مداخلة له فى القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد: إن حملات المقاطعة التى تجتاح السوشيال ميديا لاتضر أمريكا بل تضر المصريين أنفسهم أو أصحاب المحلات الذين أشتروا هذه المنتجات.

وأضاف محمد صبحى: أرى أن من الأفضل أن يقوم بهذه الحملات المصريين فى الخارج الذين يعيشون فى أمريكا عليهممقاطعة منتجاتهم وهو له تأثير أكبر.

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

وحرص الفنان محمد صبحى على دعم فلسطين وذلك خلال اخر ليلة عرض لمسرحيته الأخيرة “عيلة اتعمل لها بلوك”.

وقام محمد صبحى برفع علم فلسطين عقب انتهاء العرض المسرحى “عيلة اتعمل لها بلوك”.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل ": وفاءصادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منةطارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبدالله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

والمسرحية عن حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، تعرض في شكل كوميدي استعراضيغنائي.

وتعد مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك" ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدماتالإعلامية.

يشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيالأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرحي بمدينة سنبل ،وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.