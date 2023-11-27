عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيين 812 معلما في مسابقة الـ 30 ألف بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية


اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين تعيين 812 معلم مساعد رياض اطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولي ، حيث تم الموافقة علي تعيين 516 معلم مساعد رياض اطفال ، وتعيين 296 معلم مساعد فصل للصفوف الأولي ، ضمن الدفعة الأولي من مسابقة 30 الف معلم والتي تم الإعلان عنها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 2/7/2022 حتي 24/7/2022 .
وأشار " المحافظ " الي أن فخامة الرئيس السيسي يولي تطوير العملية التعليمية اهتماما بالغا وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بالإضافة إلي وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية وفقاً لاحداث الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة .
وأكد " مختار " علي أن الهدف من مسابقة 30 الف معلم هو سد العجز في العديد من التخصصات والمواد بالمدارس الحكومية لخدمة التلاميذ والطلاب ، مشيراً إلي أن المسابقة تمت وفقاً لأحداث وسائل التعليم الحديث وتم اختيار وانتقاء المعلمين من وسط العديد من الآلاف علي أسس علمية وفقاً للكفاءة والخبرة .
وثمن " المحافظ " دور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم علي دوره في دعم وتطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطوير العالمي الذي يشهده العالم في التعليم ليخرج لنا جيل واعي ومثقف بجميع العلوم والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق.

FB_IMG_1701075261958
FB_IMG_1701075261958
FB_IMG_1701075259807
FB_IMG_1701075259807
FB_IMG_1701075257940
FB_IMG_1701075257940
FB_IMG_1701075256122
FB_IMG_1701075256122
التكنولوجية الحديثة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس السيسي المناهج الدراسية رضا حجازي وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك على تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة بشروطنا

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

مصرع شخص إثر اصطدام سيارة بشجرة في الدقهلية

ترشيحاتنا

قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

الرخصة الذهبية .. إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة

فرنسا تحشد جيشها ووزاراتها لتقديم المساعدات إلى غزة

ليس لها مبرر.. زراعة البرلمان تطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر

وزير خارجية إسبانيا: قـ.تل الفلسطينيين أمر غير مقبول

من يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية؟..عبدالله المغازي يوضح |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ