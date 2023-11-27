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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الحرب بين غزة وإسرائيل ومع من تعاطفت؟

كيف تناول مواقع التواصل
كيف تناول مواقع التواصل الاجتماعي الحرب بين غزة وإسرائيل؟

تشكل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ساحة عرض كبيرة لكافة الأحداث التي تدور من حولك أو حتى خارج عالمك. 

كما أنها أصبحت عاملا هاما في تكوين وجهة النظر عن أي أمر داخل حدود دولتك أو خارجها. لكن كيف تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الحرب بين غزة وإسرائيل ومع من تعاطفت؟

عندما تفتح تطبيق تيك توك أو X على سبيل المثال ستظهر لك مقاطع الفيديو المتنوعة. كما ستحدد خوارزمية TikTok (على سبيل المثال) نوع مقاطع الفيديو التي ترغب في مشاهدتها وتقديم محتوى مشابه لك، بناءً على مقاطع الفيديو التي تشاهدها حتى النهاية.

وتعمل الخوارزميات بطريقة مماثلة لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا، وهذا يعني أن بعض المستخدمين يندفعون نحو محتوى مثير للانقسام بشكل متزايد حول إسرائيل وغزة والذي لا يؤدي إلا إلى ترسيخ وجهات نظرهم وتحيزاتهم الحالية، بحسب ما أوردته صحيفة BBC الإخبارية.

فإذا كنت مؤيد لفلسطين وتشاهد للنهاية فيديوهات متعاطفة معها، سيظهر لك المزيد من الفيديوهات حول التعاطف مع غزة والتي سترسخ وجهة نظرك، والعكس صحيح.

ويقول النائب المحافظ أندرو بيرسي، نائب رئيس مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين، إن "معظم المحتوى الذي يتم مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي معاد للسامية". 

تأييد فلسطين هو الأعلى

 

ووفقًا لتقرير صحيفة BBC، يبدو أن المحتوى المؤيد للفلسطينيين أصبح أكثر شعبية بين مستخدمي الجيل Z، وهم الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1997 و2021. 

وحصدت مقاطع الفيديو على "تيك توك" التي تستخدم هاشتاج "istandwithisrael" أكثر من 240 مليون مشاهدة، مقارنة بأكثر من 870 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو التي تستخدم مصطلح "istandwithpalestine". وهذا مشابه للمواقع الأخرى المعتمدة على الفيديو والتي تحظى بشعبية لدى المستخدمين الأصغر سنًا.

غضب إسرائيلي

 

تسبب تعاطف العالم مع فلسطين في غضب إسرائيل بشكل كبير، ففي اجتماع عقد مؤخرًا مع المديرين التنفيذيين لـ TikTok، اتهم الممثل الكوميدي ساشا بارون كوهين الموقع بـ "إنشاء أكبر حركة معادية للسامية منذ النازيين". وهو ليس المشهور اليهودي الوحيد الذي أعرب عن مخاوفه في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

ورد تيك توك على هذا الاتهام من خلال منشور حديث للمدونة، قائلين: "خوارزمية التوصيات لدينا لا تتحيز ولديها إجراءات صارمة لمنع التلاعب". كما أنها قامت في الفترة من 7 أكتوبر إلى 17 نوفمبر بإزالة أكثر من 1.1 مليون مقطع فيديو في منطقة الصراع لانتهاك قواعدها - بما في ذلك المحتوى الذي يروج لحماس وخطاب الكراهية والإرهاب والمعلومات المضللة.

مواقع التواصل الاجتماعي غزة إسرائيل فلسطين TikTok

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