قرار عاجل ومفاجئ من إدارة الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة سموحة

قرر مسؤولو النادي الأهلي صرف راتب شهر نوفمبر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الساعات القليلة المقبلة.

في سياق ذو صلة، سيتم خصم عقوبة خروج الفريق الأحمر من دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب الأفريقي من رواتب اللاعبين.

وأبلغ مسؤولو النادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بخصم عقوبة الخروج من دوري السوبر الإفريقي من رواتب شهر نوفمبر.

وحقق الفريق فوزًا بثلاثة أهداف نظيفة على ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة اليوم الاثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.