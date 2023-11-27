عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.   

 

فوز مشروعي تخرج بعلوم الملاحة بني سويف بالدورة الثانية لحاضنة أعمال وكالة الفضاء

وزير العمل ومحافظ بني سويف يُكرمان المتميزات ضمن مشروع تنمية المهارات للنساء

                      
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام " اللواء حازم عزت" تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " خلال يوم واحد" من إزالة 58 حالة تعد خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

وجدد المحافظ تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

أراضي الزراعية إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعديات على الأراضي الزراعية درجة الإستعداد القصوى رفع درجة الإستعداد القصوي لتعديات على الأراضى الزراعية ومحافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

فوز مشروعي تخرج بعلوم الملاحة بني سويف بالدورة الثانية لحاضنة أعمال وكالة الفضاء

ترشيحاتنا

مصادر: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني : نعمل على إخلاء المستشفيات الخارجة عن الخدمة في غزة

لتعزيز الاستثمار الدوائي.. بايدن يلجأ إلى قانون من حقبة الحرب الباردة

كيربي: عدد الرهائن الأمريكيين المتبقين في نطاق 7 إلى 10

إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود.. الأونروا تحذر من خطر يهدد سكان قطاع غزة

مصادر مصرية: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

طريقة عمل تورتة القهوة والبندق | أحلى من المحلات

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ