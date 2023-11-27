فوز مشروعي تخرج بعلوم الملاحة بني سويف بالدورة الثانية لحاضنة أعمال وكالة الفضاء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز مشروعي تخرج من الدفعة الأولي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في الدورة الثانية لحاضنة أعمال Space Startup Hub والتي نظمتها وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وهما تصنيع نظام دفع أيوني للأقمار الصناعية، وتطبيقات الصور الفضائية في متابعة الثروة الزراعية لاحتضانهم لإنشاء شركات ناشئة في هذا المجال، المشروع الأول باسم شركة ناشئة "AG THRUSTERS والثاني ِAGRI SENSE.



ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للطلاب الفائزين والأساتذة المشرفين علي تلك المشروعات معربا عن سعادته بالمستوي المتميز الذي ظهرت به الدفعة الأولي لكلية علوم الملاحة من خلال الفرق البحثية التي تم تشكيلها من الطلاب لإعداد تلك المشروعات المتفردة والتي تعد نواة بحثية حقيقية لمشروعات من شأنها خدمة البشرية في المستقبل.



وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بأنه انطلاقا من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية المعروفة باسم انطلاق يعتبر من المشاريع القومية الكبري الذي يهدف الي استكشاف الافكار الجديدة واحتضان اصحابها من رواد الاعمال والباحثين وطلاب الجامعات.



يذكر أن المشروع الأول تحت إشراف الدكتور محمد مراد أستاذ مساعد بقسم اتصالات الفضاء والخاص بتطبيقات الصور الفضائية في متابعة الثروة الزراعية يرتكز على دمج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحليل البيئة وإدارة البنية التحتية. ويتكون من مشروعات متصلة تتناول جمع البيانات ومعالجتها، وإدارة موارد المياه، واكتشاف المختلف في أنماط المحاصيل، وتصنيفها، وتطوير أدوات شاملة لإدارة موارد المياه ورصد الجفاف. ويتيح دمج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في جميع المشروعات تحليل البيانات بكفاءة واتخاذ قرارات معلوماتية وإدارة.

وكذلك المشروع الثاني يهتم بتصنيع نظام دفع أيوني للأقمار الصناعية هو عبارة عن محرك دفع ايوني باستخدام الحطام الفضائي حيث يمكننا التخفيف من مشكلة الحطام الفضائي ومنع احتمال الاصطدامات، وكذلك إطالة عمر الأقمار الصناعية عن طريق تقليل استهلاك وقودها تحت إشراف الدكتور محمد الفران اتصالات الفضاء.



و جاء ذلك تفعيلا لدور الجامعة وأهمية مشاركة كلية علوم الملاحة والتكنولوجيا الفضاء للجيل الأول من خريجيها في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وانطلاقا من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية المعروفة باسم إنطلاق يعتبر من المشاريع القومية الكبري الذي يهدف الي استكشاف الافكار الجديدة واحتضان اصحابها من رواد الاعمال والباحثين وطلاب الجامعات.