عبير الشيخ: تمكين المرأة أصبح واقعا بفضل دعم الدولة

تحدثت الإعلامية عبير الشيخ، رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم، عن ملف تمكين المرأة في المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا الملف حظي باهتمام كبير من الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت عبير الشيخ خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة عملت بجدية على دعم المرأة وإتاحة الفرص أمامها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذا التوجه جاء في إطار الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية لملف المرأة منذ عام 2014.

وأضافت أن السنوات الماضية شهدت خطوات واضحة في مسار تمكين المرأة، حيث أصبح حضورها ملحوظًا في العديد من المناصب القيادية والمواقع المؤثرة داخل المجتمع.

وأكدت عبير الشيخ أن هذه الخطوات ساهمت في تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة ومنحها مساحة أكبر لإثبات قدراتها، موضحة أن المرأة المصرية استطاعت أن تثبت كفاءتها في مجالات متعددة.

وفي الوقت نفسه شددت على أن الحصول على الحقوق يجب أن يقترن بالمسؤولية والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحكم المجتمع، مؤكدة أن أي تجاوزات فردية لا يمكن أن تُنسب إلى المرأة بشكل عام.

واختتمت عبير الشيخ حديثها بالتأكيد على أن تمكين المرأة لا يعني الصراع مع الرجل، بل يعني تحقيق التوازن داخل المجتمع، بحيث يحصل كل طرف على حقوقه ويؤدي واجباته بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي.