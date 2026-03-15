ارخص سعر.. احصل على كحك العيد بهذه الطريقة
هجوم على قاعدة عسكرية بمطار بغداد بداخلها فريق من السفارة الأمريكية
بث مباشر صلاة التهجد من الحرمين الشريفين ليلة القدر 27 رمضان
هل يجوز التبرع بالجلد بعد الوفاة .. أزهري يوضح
قرار جديد بشأن قضايا النفقة.. أحمد موسى: تعليق خدمات المتهربين لحماية حقوق الأسرة
صورته على الجنيه.. جماهير الترجي تسخر من التونسي علي بن رمضان |شاهد
أحمد مرتضى منصور: الزمالك شهد دخولا مالية كبيرة بعد سداد غرامة كهربا
أول منصب.. أسطورة تشيلسي يتولى تدريب تشيزينا الإيطالي
جماهير الترجي تهاجم نجم الأهلي قبل موقعة رادس.. صورة
وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط لتأكيد التضامن مع عُمان
دعاء ليلة 26 رمضان مكتوب ومستجاب
تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات الخطأ الطبي وفقا للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليس فقط الحرمان من الدعم.. العقوبات الكاملة لامتناع الأزواج عن سداد النفقة بعد قرار وزارة العدل

عبد الرحمن سرحان

أثار قرار وزارة العدل الأخير رقم 896 لسنة 2026 حالة من الجدل والاهتمام، بعدما نص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية لحين سداد المديونية المستحقة. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 2020 الذي عدّل بعض أحكام قانون العقوبات، وبالأخص المادة 293 التي تجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.

لكن تعليق بعض الخدمات الحكومية ليس العقوبة الوحيدة التي يواجهها الممتنع عن سداد النفقة، إذ يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات والعقوبات الأخرى التي تستهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين للنفقة.

قرار وزارة العدل وتعليق الخدمات

ونص قرار وزير العدل على تعليق استفادة المحكوم عليه من عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية إذا طلبها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإدانته في جريمة الامتناع عن دفع النفقة.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى أن يقوم المحكوم عليه بسداد المبالغ المتأخرة في ذمته لصالح صاحب الحكم أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي في الحالات التي يكون البنك قد قام فيها بسداد النفقة للمستحقين.

كما نص القرار على أن رفع تعليق الخدمات لا يتم إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من المديونية، على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين الذين لم يسددوا النفقة، وكذلك من قاموا بسدادها.

الحبس والغرامة وفق قانون العقوبات

وبالإضافة إلى تعليق الخدمات الحكومية، يواجه الممتنع عن سداد النفقة عقوبات جنائية نص عليها قانون العقوبات بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2020.

وتنص المادة 293 على أنه إذا صدر حكم قضائي واجب النفاذ بإلزام شخص بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن السداد رغم قدرته المالية لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تُقام الدعوى في هذه الجريمة إلا بناءً على شكوى من صاحب الحق في النفقة، كما أنه في حال تكرار الجريمة ورفع دعوى جديدة بعد صدور حكم سابق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد

ووفقًا للقانون، يترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحصل عليها في إطار نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين سداد المبالغ المتأخرة من النفقة لصالح صاحب الحكم أو بنك ناصر الاجتماعي.

التصالح في قضايا النفقة

وفي المقابل، يتيح القانون باب التصالح في هذه القضايا، حيث يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك ورثته أو بنك ناصر الاجتماعي، طلب إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يمكن وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، حتى لو أصبح الحكم نهائيًا.

لكن في حال قيام بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة للمستحق، يشترط تقديم شهادة تفيد التصالح مع البنك عن المبالغ التي قام بسدادها، بالإضافة إلى أي مصروفات تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن الدفع.

متى لا تُنفذ العقوبة؟

ووفقًا للقانون، لا يتم تنفيذ العقوبة إذا قام المحكوم عليه بسداد المبالغ المتأخرة في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الحق في النفقة.

كما أجاز القانون لوزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، إصدار قرارات تحدد الخدمات التي يمكن تعليقها وإجراءات تطبيق هذا التعليق، وهو ما تم تطبيقه مؤخرًا من خلال القرار رقم 896 لسنة 2026.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 25 رمضان؟ 8 علامات تؤكد حدوثها

ترشيحاتنا

وزير العدل

لحماية الأسرة.. العدل تعلق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

تفحم سيارة على طريق مصر السويس

تفحم سيارة على طريق مصر السويس | تفاصيل

الواقعة

خلافات حول مجرى مائي في أرض زراعية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد