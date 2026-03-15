عبير الشيخ: مصطلح إسترونج إندبندنت وومان تسبب في زيادة معدلات الطلاق

تحدثت الإعلامية عبير الشيخ، رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم، عن الجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة أن أي قانون في العالم قد يحقق العدالة لشريحة من المجتمع، لكنه قد يُشعر شريحة أخرى بعدم الإنصاف.

وأوضحت عبير الشيخ خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القوانين في الأساس تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع، لكنها شددت على أن جوهر هذه القوانين لا يقتصر على النصوص فقط، بل يقوم أساسًا على روح العدالة والتقوى.

وأضافت أن الشريعة عندما نظمت قضايا الطلاق لم تضع الأمر في إطار الأرقام أو الحسابات فقط، بل ربطته بقيم أخلاقية وإنسانية قائمة على تقوى الله، مشيرة إلى أن سورة الطلاق نفسها تركز بشكل واضح على هذه المعاني في آياتها.

وأكدت عبير الشيخ أن زيادة معدلات الطلاق في المجتمع لا يمكن إرجاعها إلى القوانين وحدها، موضحة أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الخطابات الإعلامية كان لها دور كبير في التأثير على العلاقات الأسرية.

وأشارت إلى أن بعض الأفكار التي تم الترويج لها، مثل مصطلح "إسترونج إندبندنت وومان"، دفع بعض الأشخاص إلى اتخاذ قرارات مصيرية دون دراسة ظروفهم أو التفكير في تبعاتها على الأسرة والأبناء.

وشددت عبير الشيخ على أن المشكلة لا تقتصر على طرف دون الآخر، مؤكدة أن التجاوزات قد تحدث من الرجال أو النساء على حد سواء، حيث قد يلجأ البعض إلى تصرفات خاطئة بدافع الانتقام أو الخلافات الأسرية، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة والمجتمع.