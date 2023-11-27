مشينا طريق وهنكمله.. انطلاق المؤتمر الجماهيري الثالث للتيار الإصلاحي بسوهاج لدعم السيسي

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الثالث، للتيار الإصلاحي الحر، بمحافظة سوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار "مشينا طريق وهنكمله".



جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، أحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أيمن مرسي أمين التنظيم والعمل الجماهيري، وعبد الرحمن هشام، أمين مساعد الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أبناء سوهاج، محمد سلطان، نانسي عوني.

وتجمع حشود من أبناء محافظة سوهاج لإعلان دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، والتي تجري أيام 1 و2 و 3 للمصريين بالخارج، وأيام 10 و 11 و 12 بالداخل.

كان التيار الإصلاحي الحر، قد عقد المؤتمرا الجماهيري الأول له، بمحافظة الدقهلية، ثم استضافت محافظة المنوفية المؤتمر الجماهيري الثاني.