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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: التواجد بكثافة أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية يعكس رسالة مهمة للعالم

ندوة بمديرية الشباب
ندوة بمديرية الشباب والرياضة

طالب النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب الحرية المواطنين بالإقبال بكثافة على اللجان في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على التصويت سيظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم، وسيرسل برسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصري يقف خلف دولته وقيادته السياسية في وجه المخاطر التي يتعرض لها الوطن، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.

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جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، بعنوان "انزل شارك.. صوتك فارق" للعاملين بديوان المديرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وحاضر فيها النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وأكد أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم، مناشدًا المواطنين بالتفكير بعناية في اختيار المرشح الذي سيقود مصر خلال السنوات المقبلة بناءً على أسس سليمة.

وقال مهنى: "سنبهر العالم بالتواجد أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيدًا بدور مديرية الشباب والرياضة في توعية المواطنين وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزوع بكثافة في أيام الاقتراع الثلاثة.

أحمد مهني الانتخابات الرئاسية الشباب والرياضة صفاء الشريف الاستحقاق الدستورى

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