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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل للتعريف بتحديثات منظومة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين" بجامعة الإسكندرية

 

شارك الدكتور هشام سعيد،القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الإثنين، ورشة العمل الخاصة بالتعريف بأخر التحديثات الخاصة بمبادرة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بمركز المؤتمرات بكلية الطب، وبحضور الدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتور تامر عبدالله، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايمان يوسف، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

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وفي كلمته، أكد الدكتور هشام  سعيد أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما خاصا بالطلاب الوافدين باعتبارهم قوة مصر الناعمة في الخارج، لافتا ان كثافة الحضور في ورشة العمل تعكس مدى الاهتمام بالطلاب الوافدين، وأكد سعيد على ضرورة تقديم افضل الفرص للطلاب الوافدين لتطوير مهاراتهم وإثراء مسيرتهم الأكاديمية، فضلا عن ضرورة العمل علي جذب  الطلاب الوافدين  للدراسة بجامعة الإسكندرية  وتسيير كافة إجراءات التحاقهم بجامعة الإسكندرية، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب الوافدين القادمين للدراسة بالجامعة من مختلف الدول، وأكد علي ضرورة تسهيل عمليات التواصل معهم بالتعاون مع الجهات الخاصة بهم كسفارات وقنصليات بلادهم في مصر، والإدارة المركزية للوافدين بجامعة الإسكندرية، و توفير بيئة مناسبة لهم خلال فترة دراستهم بمصر ليكونوا خير سفراء لمصر بعد عودتهم بلادهم، وفي ختام كلمته أكد سعيد انه يأمل ان تكون ورشة العمل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات التي تساهم في تعزيز العمل الجماعي لمصلحة الطلاب الوافدين.

فيما تناولت الدكتورة هالة مقلد الخدمات التي تقدمها مبادرة ادرس في مصر" وأهدافها، والخدمات المستحدثة التي تقدمها  إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية للطلاب، والعوامل الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية لاسيما وان الجامعة حاليا لديها شراكات ودرجات مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية، كما تناولت دور إدارة الوافدين بالجامعة والكليات في جذب الطلاب الوافدين، مشيرة ان المبادرة تهدف إلى  رفع تصنيف الجامعات المصرية، وزيادة الدخل القومي المصر ، والترويج لمصر في الخارج ووضعها على الخريطة السياحة التعليمية العالمية، والمساهمة في تحسبن ترتيب الجامعات المصرية، وتنمية الرعي بالعلامة التجارة ادرس في مصر باعتبارها مركز تعليم في الشرق الأوسط، كما أكدت علي ضرورة استخدام التسويق الإلكتروني لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تطوير المواقع الاليكترونية للجامعة والكليات، جدير بالذكر ان التقديم في مبادرة ادرس في مصر يكــــــون من خـــــلال 
الموقع https://www.study-in-egypt.gov.eg/

الاسكندرية أعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا والبحوث تعزيز التعاون تنمية البيئة جامعة الإسكندرية جذب الطلاب جامعات العالم خدمة تعليمية خدمة تعليمية متميزة خدمة المجتمع شئون الدراسات العليا شئون التعليم

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