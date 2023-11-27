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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير دولة الكويت لتعزيز التعاون

سفير الكويت في زيارة
سفير الكويت في زيارة لجامعة الاسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السيد السفير غانم الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد محارب رئيس المكتب الثقافى لسفارة الكويت، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وفى كلمته رحب الدكتور قنصوه بالسفير الكويتي والوفد المرافق مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على توطيد أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة، وتوفير سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب الكويتين الدارسين بجامعة الإسكندرية، وأشار إلى اتفاقيات وبروتوكولات التعاون والدرجات العلمية المزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بجامعة الإسكندرية ويرفع من تنافسية الخريجين على المستوى الدولى.
      ومن جانبه أشاد السفير غانم الغانم، بالمستوى العلمي والأكاديمى المتميز لجامعة الإسكندرية مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، كما أكد حرص دولته على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الأكاديمية المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.

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