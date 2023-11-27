صحة الإسكندرية تحث المواطنين على التبرع بالدم

حثت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، المواطنين على ضرورة التبرع المنتظم بالدم من أجل ضمان توافر الدم لكل مريض محتاج.



جاء ذلك خلال متابعة ندا لسير العمل بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم ومركز تجميع البلازما بالإسكندرية والمرور على قسم التبرع بالدم ومتابعة الخطوات والإجراءت المتبعة للتبرع، ومتابعة سير العمل بقسم المشتقات وكيفية فصل مشتقات الدم وحفظها لحين الصرف والتحاليل الكاملة التي تتم على العينات لضمان سلامة وأمان أكياس الدم، والمرور على قسم الصرف والوحدة العلاجية للتأكد من صرف العلاج ونقل الدم ومتابعة مرضى الثلاسيميا.

وأكدت ندا توافر مخزون من مختلف فصائل الدم بالمركز.



كما قامت ندا بزيارة مرفق الإسعاف، وناقشت مع مسئولي المرفق توطيد أواصر التعاون بين مديرية الشئون الصحية وفرع الإسعاف من أجل تقديم أفضل وأسرع خدمة صحية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.. وتابعت سير العمل بإدارة العلاج الحر، للتعرف على آليات العمل بالإدارة وما تم إنجازه، وأكدت ضرورة سرعة بحث جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين.



وتابعت ندا تجميع جميع البيانات الصحية ومؤشرات الأداء الخاصة بجميع المنشآت الصحية العلاجية والوقائية بمحافظة الإسكندرية أثناء مرورها على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما تابعت أرصدة بنوك الدم والتحديث المستمر لبيانات القوة البشرية وميكنة المخازن والمستلزمات الطبية.



وأنهت وكيلة وزارة الصحة الجولة بالمرور على إدارة تنظيم الأسرة للاطلاع على كيفية سير العمل وتحقيق المستهدف من المبادرات الحالية لتنظيم الأسرة ونسب التغطية بالمحافظة.

