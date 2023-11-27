ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع أفضل مدرب في العالم.. تفاصيل

يتحرك مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، في كافة الاتجاهات لحسم ملف شائك، يخص مستقبل الفريق، وخاصة منصب المدير الفني الذي من المحتمل فراغه بنهاية الموسم برحيل كارلو أنشيلوتي.

وأكد مراسل وكالة الأنباء الإسبانية EFE في الأرجنتين، أن إدارة النادي المدريدي، مهتمة بالتعاقد مع ليونيل سكالوني، مدرب التانجو، وان النادي الملكي يستغل توتر العلاقة حاليا بين سكالوني ومسؤولي اتحاد الكرة في الأرجنتين.

وأضاف أيضا أن إدارة ريال مدريد تواصلت مع الشركة الألمانية، التي تدير أعمال ليونيل سكالوني، لجس النبض.

وتحرك مسؤولو الريال نحو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في ظل عدم حسم مصير المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ولمع سكالوني مع التانجو بقيادته للفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022، وتوج بعدها بجائزة أفضل مدرب في العالم من الفيفا.

إلا أن المدرب الأرجنتيني، أثار ضجة واسعة عقب الفوز على البرازيل (1-0) فجر الأربعاء الماضي، في تصفيات كأس العالم، بالتلميح إلى تفكيره في الاستقالة.