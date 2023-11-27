القناة الـ12 العبرية: الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

ومنذ قليل، أكدت مصادر مصرية، لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حماس بدأت بتسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وكان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، قال إن الحركة تأمل أن تتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.

وأضاف "الحية"، في تصريحات صحفية، أن “حماس تمكنت من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.