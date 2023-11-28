التضامن: برنامج «وعي» يوجه أنظار العالم تجاه ما يتعرض له النساء والأطفال في غزة

أكد الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج “وعي”، أن الوزارة أطلقت حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن العنف يبدأ بفكرة، ولكن بالوعي نعمل على القضاء عليها.

وقال مجدي حلمي، خلال لقاء له ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن برنامج “وعي”، تم إطلاقه من قبل الوزارة خلال عام 2020، وهو يستهدف توعية المرأة المصرية بـ 12 قضية مجتمعية.

توفير العلاج اللازم للفلسطينيين في مصر

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أن برنامج وعي، يعمل على تركيز أنظار العالم تجاه ما يتعرض له النساء والأطفال من إبادة داخل قطاع غزة، مؤكدا أن الأطفال الذين كانوا في حاجة إلى حضانات واجهوا أزمة، وتم توفير العلاج اللازم لهم في مصر.