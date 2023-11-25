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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج وعي: نستهدف مناهضة العنف ضد النساء والأطفال في الصراعات المسلحة

الاوضاع في غزة
الاوضاع في غزة

قال مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن البرنامج تم إطلاقه من قبل الوزارة خلال عام 2020، وهو يستهدف توعيه المرأة المصرية بـ 12 قضية مجتمعية، منها ختان الإناث وزواج الأطفال.

وأضاف “مجدي حلمي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الوزارة أطلقت حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، متابعا: العنف يبدأ بفكرة ولكن بالوعي نعمل على القضاء عليها.

واسترسل: وزارة التضامن تهتم في العام الحالي بالتوعية عن العنف ضد النساء والأطفال في الصراعات المسلحة، مثلما يحدث الآن في قطاع غزة.

وشدد على أن نطاق برنامج وعي لم يعد محليا فقط، بل أصبح عالميا ويتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والأطفال في كافة دول العالم.

ولفت إلى ان برنامج وعي يعمل على تركيز أنظار العالم تجاه ما يتعرض له النساء والأطفال من إبادة داخل قطاع غزة.

 

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