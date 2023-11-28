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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | تفاصيل انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية.. الوطنية للانتخابات تكشف الفئات الممنوعة من التصويت

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 


 

مؤلفة "بقينا اتنين" تكشف مصير المسلسل بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز
 

 

كشفت أماني التونسي مؤلفة مسلسل بقينا اتنين، تفاصيل جديدة عن آخر لحظات الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، مشيرة إلى أنه لن يتم حذف أي مشهد من مشاهد الفنان الراحل طارق عبدالعزيز من مسلسل بقينا اتنين.
المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2023: الصناعات العسكرية المصرية تشهد تحديثا كبيرا

قال توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، إن وزارة الدفاع المصرية تقدم دعما كبيرا غير مسبوق من أجل نجاح معرض إيديكس.

 استجابة وزارة التضامن لـ بثينة وزوجها بعد عرض الحالة في برنامج تفاصيل

كشفت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد 2، مساء اليوم الاثنين، عن استجابة وزارة التضامن الاجتماعي لـ بثينة وزوجها بعد عرض الحالة.

عاجل.. الوفد الأمني المصري يتابع استلام المحتجزين لدى حماس بواسطة الصليب الأحمر

 

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن الوفد الأمني المصري يتابع استلام المحتجزين لدى حركة حماس بواسطة الصليب الأحمر، وفقا لنبأ عاجل ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر المراسل، أنّ الجهود المصرية القطرية المشتركة تنجح في الحفاظ على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

 

الوطنية للانتخابات تكشف الفئات الممنوعة من التصويت في انتخابات الرئاسة.. فيديو
 

قال المستشار أحمد بندري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الاستعداد بشكل جيد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي تنطلق يوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام، المقبل للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي.

 

ضياء رشوان: 120 شاحنة دخلت إلى شمال قطاع غزة أمس بينها اثنتان وقود

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل كانت تضع بعض العقبات أمام المساعدات والشاحنات المصرية في الدخول إلى قطاع غزة، حول دخولها ونقلها إلى شاحنات فلسطينية، إلا أن الجانب المصري أمس بعد احتجاج الجانب الفلسطيني لعدم وصول القدر الكافي إلى الشمال قام بتغيير طريقة التوصيل، فأصبحت المساعدات تنطلق من مصر بسائقين مصريين إلى شمال غزة. 

 

قيادي بحماس يكشف تفاصيل مد الهدنة ليومين إضافيين

قال أسامة حمدان، القيادي بحركة حماس، إن مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة من أجل إبرام تفاهم الهدنة والمتابعة في تنفيذه، وفي هذا الاتفاق حدث تفاهم أنه في حال الحصول على أشخاص آخرين غير الذين قدم أسمائهم لهذه الصفقة سيتم تمديد الصفقة لأيام أخرى، وخلال الفترة الماضية تابع العالم كيف تمت عملية التبادل، وبعض الخروقات حدثت من جانب جيش الاحتلال، إلا أن الأشقاء في مصر وقطر كان لهم دور مهم في معالجتها وأن تتم الأمور على نحو الذي اتفق عليه. 


رئيس شعبة المخابز: استخدام العيش لإطعام الطيور "موضة قديمة وانتهت"

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا لـ عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا: "هل فى حد لسه بيستخدم العيش في أكل الطيور؟".


أحمد موسى يكشف أسرار وثيقة عسكرية تفضح مخطط إسرائيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جهودا مصرية قطرية أمريكية، من أجل تنفيذ الهدنة كاملة بين إسرائيل وحركة حماس وصفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، حيث وصلت ليومها الرابع اليوم، مشيرا إلى أنه تم خلال الساعات الماضية تفادي العقبات التي كانت تواجه تنفيذ الاتفاق. 

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