ضياء رشوان: 120 شاحنة دخلت إلى شمال قطاع غزة أمس بينها اثنتان وقود

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل كانت تضع بعض العقبات أمام المساعدات والشاحنات المصرية في الدخول إلى قطاع غزة، حول دخولها ونقلها إلى شاحنات فلسطينية، إلا أن الجانب المصري أمس بعد احتجاج الجانب الفلسطيني لعدم وصول القدر الكافي إلى الشمال قام بتغيير طريقة التوصيل، فأصبحت المساعدات تنطلق من مصر بسائقين مصريين إلى شمال غزة.

ضياء رشوان يتحدث عن المساعدات

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إن سي"، دخل 120 شاحنة بالأمس إلى الشمال مع شاحنتي وقود، وعدد الشاحنات التي وصلت إلى الشمال 270 شاحنة خلال الـ 3 أيام الماضية، وهذا هو العدد الذي قد لا يكون ملائم لقطاع غزة، ولكن هذا ما تم الاتفاق عليه، واليوم لم يصل لديه بيانات محدثة عما وصل إلى قطاع غزة، ولكن هذه العقبات يتم حلها على مدار الساعة، وخاصة التعطيل الإسرائيلي.

وتابع، أن مصر حلت مشكلة عرقلة الشاحنات من خلال نقل المساعدات من خلال شاحنات مصرية حتى شمال غزة.