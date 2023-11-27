عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحماس يكشف تفاصيل مد الهدنة ليومين إضافيين

حركة حماس
حركة حماس

قال أسامة حمدان، القيادي بحركة حماس، إن مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة من أجل إبرام تفاهم الهدنة والمتابعة في تنفيذه، وفي هذا الاتفاق حدث تفاهم أنه في حال الحصول على أشخاص آخرين غير الذين قدم أسمائهم لهذه الصفقة سيتم تمديد الصفقة لأيام أخرى، وخلال الفترة الماضية تابع العالم كيف تمت عملية التبادل، وبعض الخروقات حدثت من جانب جيش الاحتلال، إلا أن الأشقاء في مصر وقطر كان لهم دور مهم في معالجتها وأن تتم الأمور على نحو الذي اتفق عليه. 

حماس تتحدث عن مد الهدنة 

وأضاف "حمدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إن سي"، أنه بعد اكتمال مجموعة مناسبة من الأسماء اقترح البعض تمديد الهدنة، وأن حركة حماس كانت مستعدة للتنفيذ، ونجح الأشقاء بمصر وقطر في تثبيت قواعد تمديد الهدنة فيما هو متفق عليه، وسيتم الإفراج على الأسماء التي عُثر عليها مقابل أسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين، مع استمرار وقف تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل كامل نحو جنوب قطاع غزة، ونفس شروط الهدنة. 

وتابع، أن الجهود المصرية القطرية تثبت مسألتين، الأولى هي أن الموقف العربي ظل منحازا منذ اللحظة الأولى لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه، وأن الموقف العربي قادر على تحقيق آمال وتطلعات، ويمكن فرض أمور على العدو إذا تم العمل كفريق واحد. 

حماس الصفقة الهدنة أسامة كمال الجهود المصرية القطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

السفيرة وفاء بسيم: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات لقطاع غزة رغم الهدنة

ممثل الجالية المصرية بفرنسا: الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بالمصريين في الخارج

ممثل الجالية المصرية بفرنسا: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحاول استدراج إسرائيل لوقف إطلاق نار كامل

أيمن الرقب يكشف خطة حماس لمنع تكرار الحرب على قطاع غزة

سياسي فلسطيني: تمديد الهدنة لمدة يومين لن يكون الأخير

"بيتلكك عشان يمشي".. تطور جديد في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

رقم تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

ترشيحاتنا

كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

يرتكبون أفعال محرمة.. حكم لعبة الأحكام المنتشرة بين الشباب

اتصال عاجل من زيلينسكي بالأمير محمد بن سلمان |ماذا جرى؟

ضمت 11 مصريا.. تفاصيل مفاجئة حول غرق سفينة شحن قرب اليونان

مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف

الشيطان الصغير.. ماذا قالت المحكمة بحيثيات الحكم على نجل البلوجر أم زياد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

موت الفجأة يخطف النجوم| وفاة طارق عبد العزيز داخل اللوكيشن.. رحيل أحمد الشوكي وهيثم أحمد زكي يصدم الجميع

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ