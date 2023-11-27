قيادي بحماس يكشف تفاصيل مد الهدنة ليومين إضافيين

قال أسامة حمدان، القيادي بحركة حماس، إن مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة من أجل إبرام تفاهم الهدنة والمتابعة في تنفيذه، وفي هذا الاتفاق حدث تفاهم أنه في حال الحصول على أشخاص آخرين غير الذين قدم أسمائهم لهذه الصفقة سيتم تمديد الصفقة لأيام أخرى، وخلال الفترة الماضية تابع العالم كيف تمت عملية التبادل، وبعض الخروقات حدثت من جانب جيش الاحتلال، إلا أن الأشقاء في مصر وقطر كان لهم دور مهم في معالجتها وأن تتم الأمور على نحو الذي اتفق عليه.

حماس تتحدث عن مد الهدنة

وأضاف "حمدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إن سي"، أنه بعد اكتمال مجموعة مناسبة من الأسماء اقترح البعض تمديد الهدنة، وأن حركة حماس كانت مستعدة للتنفيذ، ونجح الأشقاء بمصر وقطر في تثبيت قواعد تمديد الهدنة فيما هو متفق عليه، وسيتم الإفراج على الأسماء التي عُثر عليها مقابل أسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين، مع استمرار وقف تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل كامل نحو جنوب قطاع غزة، ونفس شروط الهدنة.

وتابع، أن الجهود المصرية القطرية تثبت مسألتين، الأولى هي أن الموقف العربي ظل منحازا منذ اللحظة الأولى لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه، وأن الموقف العربي قادر على تحقيق آمال وتطلعات، ويمكن فرض أمور على العدو إذا تم العمل كفريق واحد.