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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة المخابز: استخدام العيش لإطعام الطيور "موضة قديمة وانتهت"

الخبز
الخبز

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا لـ عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا: "هل فى حد لسه بيستخدم العيش في أكل الطيور؟".

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ورد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "هذا الكلام كانت موضة قديمة وانتهت حاليا".

وأكد "لا فرق بين العيش المدعم والعيش الحر في المنظومة الجديدة، وهذا الأمر سيزيد من العرض والطلب على العيش السياحي في الأسواق، وبشأن الدقيق لا مشكلات بخصوصه وجاهزون في أي وقت لأي تغيرات".
 

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