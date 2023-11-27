مؤلفة "بقينا اتنين" تكشف مصير المسلسل بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز

كشفت أماني التونسي مؤلفة مسلسل بقينا اتنين، تفاصيل جديدة عن آخر لحظات الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، مشيرة إلى أنه لن يتم حذف أي مشهد من مشاهد الفنان الراحل طارق عبدالعزيز من مسلسل بقينا اتنين.



وأضافت أماني التونسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد 2، مساء اليوم الاثنين، سنبحث عن معالجة درامية لدور الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، متابعة أن هذا الفنان كان شخصا محبوبا، وفي غاية الاحترام والرقي والتحضر.

وتابعت أماني التونسي مؤلفة مسلسل بقينا اتنين، أن الفنان الراحل صور 50% من العمل، ونعمل حاليا على معالجة درامية.