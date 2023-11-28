جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المختلفة في جميع أنحاء العالم وجدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في دوري أبطال آسيا وأوروبا وغيرها، فضلًا عن القنوات الناقلة لها، ومتعة قارية منتظرة مساء اليوم الثلاثاء في العديد من البطولات القارية، مع وجود مباريات عربية هامة أيضًا، وتقام مباريات في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب مباريات في مسابقة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها



وفي هذا التقرير نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

كأس العالم تحت 17 سنة



الأرجنتين × ألمانيا (11:30 بتوقيت مكة المكرمة - 10:30 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 5

فرنسا × مالي (14:00 بتوقيت مكة المكرمة - 13:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 5

مباريات اليوم في الدوري المصري



بيراميدز × الإسماعيلي (16:00 بتوقيت مصر) - OnTime Sports HD 2

الأهلي × سموحة (19:00 بتوقيت مصر) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا



العين × باختاكور (19:00 بتوقيت مكة المكرمة - 6:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports AFC

الفيحاء × آهال (19:00 بتوقيت مكة المكرمة - 6:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports AFC

نافباخور × الهلال (19:00 بتوقيت مكة المكرمة - 6:00 بتوقيت مصر) - SSC1 HD



مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا



لاتسيو × سيلتك (20:45 بتوقيت مكة المكرمة - 19:45 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 2

شاختار دونيتسك × رويال أنتويرب (20:45 بتوقيت مكة المكرمة - 19:45 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 3

فينورد روتردام × أتلتيكو مدريد (23:00 بتوقيت مكة المكرمة - 10:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 5

يونج بويز × سرفينا زفيزدا (23:00 بتوقيت مكة المكرمة - 10:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي × لايبزيغ (23:00 بتوقيت مكة المكرمة - 10:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 2

برشلونة × بورتو (23:00 بتوقيت مكة المكرمة - 10:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 3

ميلان × بوروسيا دورتموند (23:00 بتوقيت مكة المكرمة - 10:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان × نيوكاسل (23:00 بتوقيت مكة المكرمة - 10:00 بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 1