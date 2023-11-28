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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا| والقنوات الناقلة

ميلان الإيطالي
ميلان الإيطالي

يستضيف فريق ميلان الإيطالي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

ميلان ضد دورتموند

ويتواجد فريقا ميلان وبوروسيا دورتموند في المجموعة السادسة (مجموعة الموت) ببطولة دوري أبطال أوروبا، برفقة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي.

ترتيب المجموعة

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف فى مرحلة الذهاب، ويتصارع الثنائي في مباراة الليلة، حيث يتفوق أسود الفيستيفااليا بفارق نقطتين عن الروسونيري.

ويدخل ميلان اللقاء قادما من فوز صعب على فيورنتينا في الجولة السابقة من الدوري الإيطالي، فيما فاز دورتموند على مونشنجلادباخ 4-2.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتاريخياً التقى فريقا بوروسيا دورتموند ضد ميلان في 7 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها الروسونيري في تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات والتعادل في 2 وخسارة مواجهتين أمام منافسه وصيف الدوري الألماني.

ويتفوق نادي ميلان في القيمة التسويقية بواقع 529 مليون يورو، مقابل 467 مليون لصالح بوروسيا دورتموند، ويعتلي رافائيل لياو قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بقيمة تصل الى 90 مليون.

موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند

تنطلق صافرة مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في الجولة الـ 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الـ11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة علي ستاد سان سيرو بإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا


تُبث مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا عبر قناة “بي إن سبورت 4” حيث أنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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