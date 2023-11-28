ادعاءات عنصرية من ميجان تثير صدمة الملك تشارلز| لماذا يُهاجم من جديد؟

في مقابلة أجراها عمر سكوبي وعُرضت على برنامج "جود مورنينج أمريكا" في قناة ABC، أمس الاثنين، أعرب الملك تشارلز عن صدمته بشأن ادعاءات ميجان ماركل بخصوص محادثات عنصرية تتعلق بجنينها.

ووفقا لصحيفة “ميرور”، في كتابه القادم بعنوان "النهاية"، زعم سكوبي أن هناك شخصين في الأسرة الملكية قد علقا على لون بشرة طفلها المحتمل.

هذه الادعاءات أعادت إثارة الجدل الذي بدأته ميجان وهاري في مقابلتهما مع أوبرا وينفري، حيث أشارت ميجان حينها إلى القلق والمحادثات التي دارت حول لون بشرة طفلها المنتظر.

وقد تسببت هذه التصريحات في اتهام أفراد العائلة الملكية بالتورط في العنصرية.

والآن، وفقًا لجزء من المقابلة التي تم عرضها في برنامج "جود مورنينج أمريكا"، يبدو أن هناك شخصين قاما بالتعليقات بدلاً من شخص واحد كما زعمت ميجان.

وفي المقابلة، سئل عمر سكوبي عن هوية الشخصين وإذا كان يعرفهما، لكنه رفض الكشف عن هويتهما بسبب أسباب قانونية.

وأكد سكوبي أيضًا الادعاءات المثيرة حول تسريب ويليام لقصص عن هاري، على الرغم من أن أصدقاء ويليام نفوا هذه الادعاءات في وقت سابق أمس، الاثنين.

ومن المتوقع أن تثير هذه الادعاءات المزيد من الجدل والتساؤلات حول العلاقة بين ميجان وهاري وأفراد العائلة الملكية، وسط التوترات القائمة بينهما.

يتوقع أن تستمر المقابلة الكاملة مع عمر سكوبي في برنامج "نايت لاين" يوم الثلاثاء، حيث سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الادعاءات المثيرة للجدل.