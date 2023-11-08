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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملك تشارلز يمنع التدخين في بريطانيا.. تفاصيل

الملك تشارلز يمنع
الملك تشارلز يمنع التدخين ببريطانيا

أكد الملك تشارلز الثالث، خلال خطاب تاريخي أمام البرلمان أمس الاثنين، أن حظر التدخين في المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، جاء إعلان ملك إنجلترا خلال خطاب ألقاه أمام مجلس اللوردات في الافتتاح الرسمي للبرلمان. 

الملك تشارلز يمنع التدخين ببريطانيا

وقد أشار إعلانه إلى العديد من المقترحات الحكومية التي سيتم رؤيتها طوال العام المقبل. 

وبصرف النظر عن أجندات الإسكان والجريمة، كانت إحدى الخطط الرئيسية التي وردت في خطاب الملك هي حظر التدخين. 

فيما تم الإعلان عن قرار خفض التدخين والحظر النهائي في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ.

وبموجب القوانين التي من المقرر أن تطرحها الحكومة، سيتم رفض التبغ أو السجائر لأي شخص ولد في الأول من يناير 2009 أو بعده. 

ويعتقد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن هذا هو "الشيء الصحيح لأطفالنا".

المملكة المتحدة خطاب تاريخي الملك تشارلز ملك إنجلترا قرار منع التدخين

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