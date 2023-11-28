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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل فوق الحساب.. التليجراف: الحرب على غزة كشفت وهم حقوق الإنسان

أطفال غزة يحتمون
أطفال غزة يحتمون من البرد

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية ، أن الأسابيع القليلة الماضية، أظهرت "الطبيعة الوهمية للقانون الدولي"، حيث ارتقى شهيدا أكثر من 15 ألف فلسطيني.

وظهرت هذه الحقيقة بوضوح مع حجم الإجرام الصهيوني الذي استهدف كل ما يتحرك في غزة وكأن لا أحد يحاسب.

وقام الاحتلال بقصف لا هوادة فيه أدى إلى القضاء على عائلات بأكملها، ونزوح الآلاف بنحو مليون و٧٠٠ ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
واستشهد ما يقدر بنحو 6000 طفل في أقل من شهرين.

وتيتم وتشرد غيرهم مع حرمانهم من الغذاء والماء في قطاع غزة المحاصر الذي أصبح الآن، وفقا لليونيسيف، "أخطر مكان يمكن العيش فيه في العالم".

وأكد عدوان الأحتلال ، أن "حقوق الإنسان ليست أمرا متفقا عليه عالميا، والقانون الدولي يُطبق بشكل اعتباطي".

وأظهرت صور التقطتها رويترز بطائرات مسيرة، حلقت فوق غزة قبل وبعد بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، منطقة حضرية مزدحمة حيث يلعب الأطفال ويمارس الناس حياتهم الطبيعية ثم مشهدا غريبا لمباني متداعية وتلال من الركام، وكأنه على سطح القمر. 

احتلال الصهيوني الحرب على غزة الحس الحساب الوهم

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