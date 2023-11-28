"وكيل الشيوخ" يدعو المصريين في الخارج إلي الاحتشاد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، المصريين في الخارج الي الاحتشاد والمشاركه الايجابيه والفعاله في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها في الخارج بعد ايام ، والمحدد لها 1 ،3،2 ديسمبر المقبل ، بجميع القنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنه للمصريين بكل دول العالم.

وأكد “أبوشقة”، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن المصريين في الخارج هم سفراء الوطن ، قدموا الكثير لبلدهم ، والان هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهوريه، في توقيت مهم تمر فية الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ، باحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من اجل وطن آمن ومستقر.

وأضاف ابوشقة بأن حق الانتخاب من الحقوق الدستوريه التي كفلها الدستور للمواطن وحرص عليها المشرع الدستوري ، واحاطه بعدد من الضمانات وان المشاركة تاتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.

وتابع ابوشقة بأن الدولة المصرية واجهزتها المختلفه قامت بدور كبير في التجهيز لهذا المارثون الانتخابي الكبير، منذ بداية الاعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الاجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافيه.