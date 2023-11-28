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تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

تقليد مشروب سبيرو
تقليد مشروب سبيرو سباتس

منذ اندلاع حرب فلسطين، أثبت المصريون تضامنهم مع القضية الفلسطينية بأكثر من طريقة، وكانت من ضمن الحملات التي دُشنت لدعم فلسطين في حربها والاعتراض علي أفعال جيش العدوان الإسرائيلي وقصفهم لقطاع غزة، حملة المقاطعة للمنتجات الأجنبية.

ومع نجاح حملة المقاطعة في السوق المصري، زادت مبيعات المنتجات المصرية وزاد تواجدها في السوق المحلي، حتي أنه تنافست الشركات المصرية في طرح مختلف منتجاتها في السوق وزادت أرباحها، وكان من ضمن تلك الشركات المصرية شركة "سيبرو سباتس".

تقليد سبيرو سباتس

ومع انتشار مشروب سبيرو سباتس واثبات جودته وطعمه، اقبل الكثير من المصريين علي شراءه وطلبه بشكل كبير، مما تسبب في شهرة واسعة لمشروب "سبيرو سباتس" في السوق المصري.

ولكن ظهرت عدة مشروبات خلال الأيام القليلة الماضية في السوق المصري، شبيهة لمشروبات سبيرو سباتس، وتشابهت إلي حد كبير في شكل الزجاجة والشعار الخاص بشركة "سبيرو سباتس" المصرية.

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