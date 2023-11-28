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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية تكشف عدد مخططات الاستخبارات الإسرائيلية لاغتيال السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الشاباك" عرض على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 6 مخططات لاغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في الفترة ما بين 2011 و2023.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن نتنياهو رفض الموافقة على المخططات الستة التي قدمها "الشاباك" تحت قيادة كل من رئيسه السابق يورام كوهين وسلفه نداف أرغمان ورئيسه الحالي رونين بار.

 

ووفقا للتقرير الذي استند عدد كبير من كبار المسؤولين الذين شغلوا مواقع مهمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن مخططات تصفية السنوار شملت تفاصيل دقيقة وشاملة وضمن ذلك تصورات لتداعيات عملية الاغتيال.


ولفت التقرير إلى أن مخططات الاغتيال استندت إلى حقيقة أن السنوار كان لا يتصرف كمطلوب، حيث كان يحرص على مزاولة عمله بشكل علني ولا يعيش في أماكن سرية أو ملاجئ، مثلما يفعل زعيم حزب الله حسن نصر الله منذ حرب 2006.

 

وفي مايو 2021، رد السنوار خلال مؤتمر صحافي على سؤال حوله خشيته من الاغتيال، قائلا: "سأعود إلى منزلي مشياً على الأقدام بعد هذا اللقاء وأمام (وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك بني) جانتس 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز طائراته.. لن يرمش لي جفن".

جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الشاباك بنيامين نتنياهو اغتيال رئيس حركة حماس قطاع غزة يحيى السنوار

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