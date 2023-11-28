شاهد| ماذا فعل لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا خلال لقاء سموحة

في لقطة إنسانية من لاعبي الأهلي تجاه لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا قبل لقاء سموحة في الدوري على استاد المقاولون العرب، اتجه الجميع نحوه وقاموا بمداعبته ومساندته.

وخلال اللقاء العاطفي بين مؤمن زكريا ولاعبو والجهاز الفني للأهلي قاموا بتقبيل رأسه، وظهرت عليه علامات الابتسام والفرح نتيجة لتلك اللفتة الطيبة منهم تجاهه.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

لم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.

الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة بقوة ورغبة ملحة في هز الشباك، معتمدًا على تحركات خط الوسط الذي يضم مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد خلف رأس الحربة صلاح محسن، وتنوعت محاولات الأهلي سواء من العمق أو الأطراف، خاصة مع انطلاقات أكرم توفيق في الناحية اليمنى وعلي معلول في الجانب الأيسر.

رغم الاستحواذ إلا أن الأهلي لم يستطع فك رموز دفاعات فريق سموحة الذي اعتمد على الضغط ورقابة رجل لرجل مع غلق المساحات أمام المرمى، فلم تشهد أول ربع ساعة من المباراة فرصًا حقيقية للتهديف وتحطمت معظم المحاولات أمام صخرات الدفاع في الفريقين.

مع الدقيقة 24 ومع المناوشات الهجومية للأهلي وصلت الكرة إلى حسين الشحات في الناحية اليسرى، فتوغل ومرر عرضية متقنة على رأس كريم فؤاد داخل منطقة جزاء سموحة، لكن محمود وحيد لاعب سموحة تدخل وأنقذ الكرة إلى ركلة ركنية.

كاد إمام عاشور في الدقيقة 33 يضع الأهلي في المقدمة عندما تسلم تمريرة حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء وسدد لكن مرت الكرة بجوار القائم.

استخدم الأهلي سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء للوصول للمرمى فأطلق محمد مجدي أفشة صاروخًا في الدقيقة 35 مر من فوق العارضة.

مرت الدقائق الخمس الأخيرة على نفس الوتيرة وسط محاولات وضغط مستمر من الأهلي لكن بدون إتقان للمسة الأخيرة، فلم تكتمل المحاولات الهجومية ولم يكتب لها النجاح وهز الشباك، حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

الشوط الثاني :

بدأ الأهلي الشوط الثاني بحماس وأنياب هجومية مؤثرة، كادت تثمر عن أول الأهداف خاصة في الدقيقة 48، عندما تسلم صلاح محسن تمريرة علي معلول فسدد من لمسة واحدة لكن الهاني سليمان حارس سموحة تصدى للتسديدة.

وصل الأهلي إلى الدقيقة 70 وسط محاولات هجومية مستمرة، ولكن لم يكتب لها النجاح نتيجة لعدم التوفيق، خاصة في التمرير داخل منطقة جزاء سموحة، مما سهل الأمر على دفاعات الفريق المنافس من دون أن تكون هناك فرص حقيقية للتهديف.

أجرى الأهلي التغييرين الأول والثاني في الدقيقة 80 بمشاركة أحمد عبد القادر ومحمد زعلوك وخروج محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

استمرت أحداث المباراة على نفس الوتيرة والإيقاع والمحاولات الهجومية المستمرة للأهلي في مواجهة الدفاع القوي من سموحة، فتعددت الركلات الركنية للأهلي والضربات الثابتة، ولكن لم يحسن اللاعبون استثمارها.

استمرت الدقائق الأخيرة بدون فرص حقيقية للتهديف حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف.