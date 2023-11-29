عاجل.. وفاة الخبير الاقتصادي العالمي إبراهيم عويس

توفى منذ ساعات قليلة الخبير الاقتصادي العالمي البروفيسور إبراهيم عويس، وذلك في أحد المستشفيات بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يُقام بعد دفنه، تكريمًا له و لأسرته بحضور كبار الشخصيات العامة والسياسية وذلك تقديراً وعرفانًا لمسيرته العلمية ولمجهوداته ولعلمه الذي أفاد به العالم أجمع.



جدير بالذكر أن البروفيسور إبراهيم عويس مصري المولد أمريكي الجنسية، عالم اقتصاد، خبير دولي، و بروفيسور في جامعة جورج تاون الأمريكية، وأول من استخدم مصطلح "بترودولار" لوصف حالة ارتباط الدولار الأمريكي بمبيعات النفط من منظمة أوبك.

وحصل العالمي إبراهيم عويس،على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1952 ثم عمل كمديراً بوزارة الصناعة في وزارة عزيز صدقي.

وسافر بعد ذلك لأمريكا وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه عام 1961 و1962 من جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية ثم عمل أستاذاً للاقتصاد السياسي في جامعة هارفرد وجون هوبكنز وجورج تاون التي كان يدرّس فيها، وتم تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي كارتر، مستشار اقتصادي له.



و عمل أيضًا كخبير في الاقتصاد الدولي لدى عدة حكومات منها حكومات مصر والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وبنما وتايوان.

تتلمذ على يديه كثير من السياسيين ورجال الاقتصاد البارزين منهم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وملك أسبانيا، ومُنح الكثير من الأوسمة الدولية وصدر له حوالي خمسون كتابًا في الاقتصاد والسياسة نشرت كلها بالإنجليزية، ووضع العديد من المصطلحات الاقتصادية الدولية مثل مصطلحي بترودولار ورؤوس الأموال الحبيسة.